«الطوارئ» تحذر من طقس الإسماعيلية غدا.. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء من طقس غد الخميس، بالتزامن مع الانخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح على معظم أنحاء المحافظة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، نُشر علي الصفحة الرسمية، إن طقس الغد الخميس يشهد انخفاضا طفيفا فا درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهاراً، بار ليلاً ، تسجل فيه درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

شبورة كثيفة على الطرق

وقال البيان، إن الظاهرة المؤثرة صباحا في الإسماعيلية هى الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنتشر الشبورة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الملاصق لترعة الاسماعيلية، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الملاصق لترعة الاسماعيلية بورسعيد، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

نشاط للرياح

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ أن الاسماعيلية تشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أحيانا بسرعة 32كم/ساعة، محذرة المواطنين من التواجد أسفل أعمدة الإنارة أو المباني المتهالكة واللوحات الإعلانية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من السير بسرعات مرتفعة على الطرق، مطالبة المواطنين بتخفيض السرعات بحد أقصي 60 كيلو والتوقف التام حال انعدام الرؤية مع اتباع تعليمات رجال المرور لتفادي الحوادث علي الطرق السريعة.