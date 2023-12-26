درجات الحرارة في المحافظات اليوم الثلاثاء 26-12-2023.. شبورة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بادر ليلًا على أغلب الانحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

شبورة مائية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وبنسبة حدوث 30%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 6 والعظمى 25.