شبورة مائية على طرق الإسماعيلية صباح الأربعاء.. والطوارئ تحذر

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء من شبورة كثيفة في الساعات الأولي من صباح غدٍ الأربعاء، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية بالمحافظة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس غدا الأربعاء في الإسماعيلية يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهاراً بارد ليلاً، متوقعا أن تكون درجات الحرارة غدا على الإسماعيلية، العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

أماكن انتشار الشبورة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن الشبورة تنتشر على كل الطرق السريعة والداخلية وتكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف البيان أن الشبورة تنتشر في الساعة الرابعة فجرا، وتستمر في بعض المناطق حتى الساعة الثامنة صباحا كطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الملاصق لترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية بورسعيد الملاصق لترعة الإسماعيلية بورسعيد وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

كما تنتشر الشبورة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من السير بسرعات مرتفعة على الطرق مطالبة المواطنين بتخفيض السرعات بحد أقصى 60 كيلو والتوقف التام حال انعدام الرؤية مع اتباع تعليمات رجال المرور لتفادي الحوادث على الطرق السريعة.