ناقد موسيقي لـ«ملعب الفن»: عمرو دياب يسترد نفسه.. ويٌصوب أخطاء السنين الماضية

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي، إن الفنان عمرو دياب يسترد نفسه.. ويُصوب أخطاء السنين الماضية، بعدما طرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان «بيوحشنا» قائلا: «عمرو دياب كان متوازنًا، ويتسم بالزكاء الشديد ويعلم جيدًا ما يُريده العالم منه».

عمرو دياب لم يشغل نفسه بأغاني المهرجانات

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أننا في وقت طفولتنا كُنا نعشق أغاني عمرو دياب، والجيل بيسلم جيل بعشقه لأغاني عمرو دياب، مُشيرًا إلى أن عمرو دياب لم يشغل نفسه بأغاني المهرجانات التي سيطرت على مسامع الكثير بل، شغل نفسه بنفسه لأنه الأهم والأغلى والأكثر شهرة في العالم العربي».

وِأشار الناقد الموسيقي محمود فوزي إلى أنه في أواخر 30 عامًا لا يوجد أي مطرب في العالم العربي تخطى عمرو دياب، وحفلته في بيروت كانت خير دليل، وحرص على إنهاء عام 2023، بشكل عظيم وسيستمر في انطلاقته في 2024.