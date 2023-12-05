نقيب الإعلاميين: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مخالفات عمرو أديب

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الإعلامي عمرو أديب، بناء على تقرير المرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين، الذي قام بدوره برصد بعض المخالفات في حلقة برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، أمس.

نقيب الإعلاميين: دراسة الموقف القانوني تجاه عمرو أديب

أوضح «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النقابة تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عمرو أديب، فيما يخص المخالفات التي جرى رصدها من المرصد الإعلامي في النقابة ، وبناء عليه سوف يجري التعامل قانونيا وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإعلامي عمرو أديب.

وكان استضاف المذيع عمرو أديب، أمس، سمير غطاس رئيس أحد المراكز البحثية، وتحدث خلال اللقاء عن المصريين المتواجدين في غزة، وأن دخولهم إلى مصر تطلب تأشيرة إسرائيل لكي يعودوا إلى وطنهم، الأمر الذي نفاه سامح شكري وزير الخارجية المصري، وأوضح أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.