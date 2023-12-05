رئيس «المصريين الأحرار» لـ عمرو أديب: فقدت حياديتك.. ولا تغير الحقائق لمصالح شخصية

وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، رسالة للإعلامي عمرو أديب، بعد حلقته مع سمير غطاس، التي ادعى فيها أن «مصر تحصل على إذن إسرائيل للسماح بعودة المصريين من غزة عبر معبر رفح»، قائلا إنه «كان يتمنى بما لدى عمرو أديب من خبرات صحفية كما يدعي، أن يوضح الحقائق في هذا الشأن، ولا يأخذها في اتجاه يخدم مصالحه الشخصية».

خليل: سلوك «أديب» افتقد الحيادية الإعلامية

أضاف «خليل» لـ«الوطن»، أن هذا السلوك من عمرو أديب افتقد الحيادية الإعلامية، ولا بد أن يكون الإعلام مسؤولا حتى ولو لم يكن مصريًا، مشيرًا إلى أنها لم تكن هذه الواقعة الأولى لـ«أديب»، ولكن هناك بعض الإيماءات والاستضافات لبعض الشخصيات وأقوال بعيدة عن الحقيقة.

رئيس المصريين الأحرار: مصر لا تأخذ أوامر من أي شخص أيا كان

وكان الدكتور عصام خليل قد رد في تصريحات لـ«الوطن»، على حديث سمير غطاس، قائلا إنه حديث بعيد عن العقل والمنطق والانضباط، ويعد إهانة لسيادة الدولة المصرية، مؤكدًا أن «غطاس» نفسه يعلم أن مصر لا تأخذ أوامر من أي شخص أيا كان، وقرارها دائما من القاهرة.