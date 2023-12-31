عاجل.. «البحوث الفلكية» توضح حقيقة وقوع زلازل في عدد من الدول أوائل العام الجديد 2024

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع الأحداث الفلكية التي سيشهدها الربع الأول من العام الميلادي الجديد طبيعية جدا، و تكون نتيجة حركة ودوران الأرض في مداراتها، وأنه لا توجد أي ظواهر فلكية غير مألوفة، مؤكدا أن جميع التوقعات والتنبؤات التي يتم الحديث عنها عن العام الجديد سواء بالخير أو الشر غير حقيقة لأنه لا يمكن لأحد أي توقع ذلك.

يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف المنجمين

وأكد جاد القاضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف المُنجمين ومُدعي أنفسهم بأنهم علماء وخبراء الفلك بشأن التوقعات سواء بالخير أو الشر للأحداث الفلكية، مؤكدًا أن علم الفلك كبير وعميق ولا يمكن لشخص التحدث عنه إلا لو كان عالما مُتخصصا ووفقا لدراسات وأبحاث علمية وفلكية.

أما فيما يتعلق بتعرض عدد من الدول لزلازل قوية مطلع العام الجديد، أوضح جاد القاضي أن الأمر غير صحيح لأنه لا يمكن التنبؤ بالهزات الأرضية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن المعهد يمتلك الخبرات والإمكانيات العلمية و المادية التي توهله لمتابعة أحداث الفلك أولا بأول.