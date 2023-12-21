كم عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان؟.. «البحوث الفلكية» يوضح

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، وذلك تبعا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن غرة الشهر وأول أيامه ستكون 11 مارس المقبل الموافق الاثنين، موضحا أنه بذلك تكون عدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم بدءا من اليوم 81 يوما وذلك وفقا للمواعيد والتواريخ التي كشف عنها المعهد عن بدء الشهر.

الرأي النهائي بموعد غرة رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية

وأوضح رئيس المعهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي بموعد غرة أول أيام شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلاله، منوها بأن غرة عيد الفطر المبارك وفقا للحسابات الفلكية سيكون في 10 أبريل المقبل 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

هناك الكثير من الإمكانيات العلمية والبشرية التي يمتلكها المعهد

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك الكثير من الإمكانيات العلمية والبشرية التي يمتلكها المعهد فيما يتعلق باستطلاع ورؤية الأهلة للشهور العربية والهجرية والقبطية، مؤكدا أن التطوير للإمكانيات كلها مستمر من حيث التحديث أو التدريب والتأهيل للكوادر البشرية المختلفة، مؤكدا أن استطلاع الأهلة يكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية التابعة للمعهد واللجان الشرعية لدار الإفتاء وهيئة المساحة في المحافظات التي توجد بها مواقع الاستطلاع.