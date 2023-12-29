معهد البحوث الفلكية: 13 يناير المقبل غرة شهر رجب فلكيا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 11 يناير 2024، (يوم الرؤية)، والهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم، في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وقال «القاضي» وفقا لتقرير صادر عن المعهد، إن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة، و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي المحافظات بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

أكد أنه بذلك يكون يوم الجمعة 12 يناير المقبل، المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، وتكون غرة شهر رجب 1445هـ، فلكياً، يوم السبت 13 يناير.