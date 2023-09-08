المعاهد الخاصة الزراعية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني، في استقبال رغبات الطلاب من الناجحين في الدبلومات الفنية، كما يبدأ في استقبال رغبات طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة غدا السبت، وهو ما يتزامن مع زيادة البحث عن المعاهد الخاصة العالية المعتمدة.

ويتاح التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بداية من غدٍ السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل 11 سبتمبر، كما أن تنسيق الدبلومات الفنية ممتد حتى 14من شهر سبتمبر الجاري، ويمكن تسجيل الرغبات المختلفة من خلال الضغط هنا.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ أبرز المعاهد الخاصة العالية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن بينها المعاهد الخاصة العالية الزراعية.

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المعاهد الخاصة العالية الزراعية، والتي تضم معهدين وهي على النحو التالي:

وتضم المعاهد الخاصة العالية الزراعية معهدين، منها:

1- المعهد العالي للتعاون الزراعي في شبرا الخيمة.

2- المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي في أسيوط.