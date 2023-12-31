مايفوتكش.. تعثر الصلح بين شيكا وفتوح.. وكولر يهاجم نجم الأهلي.. ورسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

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كولر يطلب رحيل نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن برنامجه «الكابتن» عبر قناة «dmc» تفاصيل مطالبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك، بعد الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط بعد انتهائه من بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة ونجاحه في الظفر باللقب على حساب مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة انتهت في الشوطين الإضافيين.

وقال أحمد حسن، إن كولر تحدث عن صلاح محسن في الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط، مؤكدًا أنه لا يمانع على الإطلاق من رحيله لأنه ليس ملتزما مع الفريق خلال الفترة الماضية.

رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

وقال مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني بأنه ملتزم بالخطة العلاجية الخاصة به، موضحًا أن الأمور ستصبح بخير خلال الفترة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وأشار، إلى أنه عندما تدهورت حالته الصحية في الفترة الماضية "عرف مين جدع ومين وحش"، لافتًا إلى أن جنش قدم له دعما كبيرا: "والحمد لله في الوقت الحالي ماشي بعلاجي تمام والحمد لله الدنيا يمكن بخير شوية وستصبح أفضل".

عقبة أمام الأهلي قبل حسم صفقة المهاجم

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن عقبة وحيدة تقف أمام انتقال وسام بن علي لاعب فريق سيريوس السويدي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ يبحث الشياطين الحمر عن مهاجم وفقا لما طلبه مارسيل كولر في الجلسة التي جمعته بلجنة التخطيط.

وقال أحمد حسن، إن الأهلي عرض على النادي السويدي لضم الفلسطيني وسام بن علي 1.2 والنادي يطلب الحصول على 1.8 ألف من أجل الموافقة على رحيله، حيث يريد بطل مصر وأفريقيا ضم اللاعب بقوة والخلاف بين الطرفين المقابل المادي حتى الآن لكن المفاوضات شغالة والإدارة والجهاز الفني مقتنعون بيه ويريدون ضمه.

الزمالك يوافق على رحيل زيزو إلى الشباب السعودي

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول داخل نادي الشباب السعودي تطورات مفاوضات الزمالك ووالد أحمد سيد زيزو للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر المصدر، أن الشباب يتواصل مع زيزو ووالده كل يوم من أجل الوصول إلى اتفاق لضم زيزو، مشيرًا إلى أن مسؤولي الزمالك أبلغوا بأنه في حال وصل عرض بمقابل 10 ملايين دولار سيتم الموافقة عليه بعد دقيقة واحدة من وصوله بشكل رسمي.

وذكر، أن النادي السعودي لم يقم بإرسال خطاب رسمي حيث ينتظر الرد على الخطاب الذي قام بإرساله وقت المجلس الماضي وهو عرض رسمي من أجل ضم اللاعب لم يتم الرد عليه حتى الآن، لكن المفاوضات في الوقت الحالي عن طريق والد اللاعب.

وذكر، أن نادي متجاوب وفتح الباب لرحيل اللاعب بالفعل، لكنه ينتظر المقابل المادي الذي يجعله لا يتردد في أن يوافق على إتمام الصفقة وهو عشرة ملايين دولار قد لا يصل الى هذا الرقم ولكن في حال وصل العرض ليكون قريبا من هذا المبلغ سيوافق.

الصلح بين شيكابالا وفتوح لم يتم حتى الآن

أيضا، فجر الإعلامي أحمد حسن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، والتي نشبت عقب مغادرة الأخير معسكر فريقه قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى وجود محاولة صلح من جانب محمد عبدالشافي بين اللاعبين، لكن الصلح لم يتم حتى الآن.