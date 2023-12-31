مدحت صالح وحميد الشاعري ورضا البحراوي في حفل ليلة رأس السنة بالقاهرة

يحيي الفنان مدحت صالح، مساء اليوم، حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ضمن حفلات موسم رأس السنة، بمشاركة حميد الشاعري، ورضا البحراوي، ومسلم، وآية عبد الله.

مدحت صالح يروج لحفل ليلة رأس السنة

وروج مدحت صالح للحفل، عبر حسابه على «إنستجرام»، ونشر البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «موعدنا في حفل رأس السنة 2024».

مدحت صالح يتصدر التريند بأغنية «أولادي قدامي»

واحتفل منذ ايام مدحت صالح عبر حسابه، بتصدر التريند بأغنية «أولادي قدامي» من مسلسل «عائلة صالح».

وكتب مدحت صالح: «أغنية بشوف أولادي قدامي من مسلسل (عائلة صالح) تريند على منصات السوشيال ميديا والأعلى مشاهدة واستماع على قناة اليوتيوب الرسمية لعام 2023، لتحصد ملايين المشاهدات على كل المنصات».