موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين وقيمته بعد الزيادة الأخيرة

يترقب آلاف المواطنين بمختلف المحافظات من الأسر غير العاملة موعد صرف معاش تكافل وكرامة، والمقرر أن يكون في النصف الثاني من الشهر المقبل، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا للقرارات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

معاشات تكافل وكرامة

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإنّ من المقرر ضخ المبالغ المخصصة لمعاش تكافل وكرامة عبر ماكينات الصراف الآلي في البنوك التي يتم التعامل معها على صرف المعاش بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث من المقرر أن يستمر صرف المعاش لمدة لا تقل عن 10 أيام من تاريخ بدء الصرف.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز المعلومات عن معاش تكافل وكرامة المقرر صرفه الشهر المقبل:

- لا زيادة جديدة في قيمة المعاش ويكون الصرف للمستفيدين وفقًا لآخر زيادة وجه بها الرئيس السيسي شهر مارس الماضي.

- يستفيد عملاء تكافل وكرامة من الأيتام، على قيمة معاش 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%.

- الأشخاص المستفيدون من معاش تكافل وكرامة والدين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة الواحدة، فإنّه بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سيكون المعاش قيمته 625 جنيها.

- سيحصل الأشخاص من ذوي الهمم، على 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة، بدلا من 450 جنيهًا شهريا.

- سيحصل المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 جنيه.