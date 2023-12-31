تعيينات «التضامن».. اليوم بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف 2023

تبدأ المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع «مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف التالية «خدمات معاونة - عمال» من الحاصلين على شهادة محو الأمية على الأقل.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف التضامن الاجتماعي 2023

وأشارت «مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة» التابعة لـوزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وفقًا لإعلان شغل الوظائف كالتالي:

- العمل فترات مختلفة «صباحية – مسائية – ليلية» حسب حاجة العمل.

- أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف التضامن الاجتماعي 2023

وطالبت من المتقدمين الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها تقديم المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طابعة تأمينات.

- صورة المؤهل.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

كيفية التقديم لوظائف التضامن الاجتماعي 2023

وطالبت من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها تقديم الطلبات بالعنوان التالي «شارع سلام – أبو قتاتة بجوار مستشفى بولاق الدكرور».

عنوان تقديم طلبات وظائف التضامن الاجتماعي 2023

وأشارت إلى أنه على من يرغب التقدم للوظيفة تقديم طلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.