«سلامة الغذاء»: نفذنا 10 حملات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، القليوبية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية والدقهلية، حيث تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 59 محلبًا، خلال الفترة من من 23 - 29 ديسمبر.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 108 زيارات شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، جنوب سيناء والدقهلية، وتم تسجيل 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، الجيزة والأقصر، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما استوفت 5 وحدات للاشتراطات، وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 4 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

منتجات الأحياء المائية

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مصنع بالهيئة.

زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم و 2 زيارة لمصانع الأمعاء، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.