«سلامة الغذاء»: 15 ألف طن زيادة في الصادرات الغذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ41، وذلك عن الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، وتضمن عديد من الأنشطة المختلفة، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 13 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما أُدرجت 6 مصانع بالقائمة البيضاء.

صادرات مصر من الأغذية

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة، وتم تسجيل محطة تعبئة واحدة، فيما أصدرت الإدارة 398 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وسجل عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3410 رسالة، بإجمالي 170000 طن، بزيادة نحو 15000 طن عن الأسبوع الماضي، وتنوعت ما بين 525 صنفا، من عسل أسود، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

تصدير 14 آلاف طن من البطاطا والفاصوليا

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، وتصدر الليمون قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 6000 طن، تليه الفراولة والرمان بإجمالي 5000 طن لكل منهما.

وبحسب التقرير، مثلت إسبانيا والسعودية وهولندا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 144 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 635 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 505 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 455 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1591 رسالة بنحو 398750 طنا، بانخفاض بلغ 79350 طن عن الأسبوع الماضي، وتم رفض 17 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 173 صنفا، من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا وأوكرانيا وأندونيسيا والمملكة المتحدة.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 478 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 99 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 821 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1990 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 643 عينة لأغذية معدة للتصدير، و450 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 137 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظتي الشرقية وسوهاج، و2 زيارة لمضارب الأرز بمحافظة الغربية.