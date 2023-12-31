«سلامة الغذاء»: نفذنا 22 زيارة تفتيش على مضارب الأرز في عدد من المحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بالترخيص لنحو 52 منتجًا و17 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 743 منتجا جديدا، وأصدرت 2 شهادة بيع حر.

وبحسب بيان سلامة الغذاء، فإنه إدارة السلع الاستراتيجية نفذت 22 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، القليوبية والفيوم وتم تسجيل 2 مضرب أرز بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 1 زيارة معلنة على صوامع القمح في محافظة الإسكندرية.

عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق جميع الشكاوى.

حملات على 490 منشأة غذائية

وأشار بيان الهيئة إلى قيام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على 490 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1615 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

حملات مشتركة على عدد 65 منشأة غذائية

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 6 حملات مشتركة على عدد 65 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص ضد منشأتين، وتم تسجيل 514 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 404 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 289 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص و3 مأموريات للمواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات البحر الأحمر، بني سويف، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، القاهرة، الشرقية، سوهاج والمنوفية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم معاينة 1 موقع مخزن تغذية مدرسية جديد (تحت الإنشاء) في محافظة المنوفية.