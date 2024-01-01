آخر موعد للتقديم على الوظائف القيادية في الأوبرا.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الثقافة، آخر موعد للتقدم على الوظائف القيادية في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا»، موضحة شروط الوظائف والمستندات المطلوبة للتقديم.

وظائف قيادية في الأوبرا

رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية

رئيس الإدارة المركزية للأمن

مدير عام الإدارة العامة لشئون العروض الفنية

مدير عام الإدارة العامة للتنسيق الفنى و البرامج

مدير عام الإدارة العامة للمشروعات

مدير عام الإدارة العامة لأوركسترا الأوبرا و الكورال و السوليست.

مدير عام الإدارة العامة للأوركسترا السيمفونى

مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشأت

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة للمراسم والبروتوكول

مدير عام الإدارة العامة للإعلام

مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد

مدير عام الإدارة العامة للصوت

مدير عام الإدارة العامة للإضاءة

مدير عام الإدارة العامة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات

مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وقاعات التدريب

مدير عام الإدارة العامة للموسيقى الشرقية

مدير عام صيانة وتجميل المباني

مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة والمعدات

الأوراق المطلوبة

أصل + 6 نسخ تتضمن «طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهـــل - بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل - شهادة ببيان الجزاءات - أبرز الإنـجـازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية - بيان مقترحات تطوير الوظيفة - صورة بطاقة الرقم القومي - عدد 7 صور شخصية 4×6».

طريقة التقديم في وظائف دار الأوبرا

لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة «دار الأوبرا» بأرض الأوبرا - الجزيرة - المبنى الإداري.

آخر موعد للتقديم على الوظائف

التقديم وفقا لإعلان بوابة الوظائف من 3 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024.