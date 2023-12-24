وظائف جديدة في «التضامن الاجتماعي».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الوظائف المطلوبة، وشروط التقديم والمستندات المطلوبة، وشروط ومواعيد تقديم الطلبات، وفقًا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف المطلوبة:

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات.

- مدير عام الإدارة العامة للتسويق و المعارض.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضح به: «التأهيل العلمي، والمؤهلات الإضافية، والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، والتدرج الوظيفي للمتقدم، والدورات الحاصل عليها، وتقارير الكفاية، ومحل الميلاد والإقامة، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.

- صورة شخصية.

- سيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات.

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها والمطلوب شغلها، وذلك من خلال المهام التخصيصية الخاصة الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة، طبقا للنموذج المرفق.

- شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

مع مراعاة:

- استيفاء الشروط الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة المراد التقدم لها.

- ألا يزيد حجم المستندات المقدمة عن 25 ميجا.

طريقة التقديم للوظائف

وفقا لإعلان الوظائف إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: hr.ad@moss.gov.eg.

مواعيد التقديم:

يكون موعد التقديم من 24 ديسمبر الجاري وحتى 23 يناير المقبل.