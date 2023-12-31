سلاح الجو الإسرائيلي يقرر التوقف عن مساعدات القوات البرية.. ما السبب؟

توقف سلاح الجو الإسرائيلي عن مساعدة القوات البرية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية في بعض القطاعات القتالية، مما أدى إلى تقليل الغارات الجوية في غزة والتي ترافق دائمًا القوات البرية باستمرار لمساعدتها، بحسب ما أعلنته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وتوقف سلاح الجو في بعض المناطق بقطاع غزة بسبب الآليات الاحترازية ضد الهجمات التي تصيب جنود الاحتلال نفسهم، إذ وصل الأمر إلى حد الجدل بين طياري المروحيات القتالية وقادة الكتائب وقادة الألوية الذين طالبوا بشن هجوم بالقرب منهم لوجود عناصر الفصائل الفلسطينية، لكن الطيار لاحظ وجود جنود للاحتلال على مسافة قريبة جدًا يمكن أن يصيبهم ضررًا كبيرًا بسبب القصف.

جنود الاحتلال ضحية قذائف الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن العديد من جنود الاحتلال قُتلوا بسبب هذه المشكلات في سلاح الجو الإسرائيلي، وكان تقليل قذائف الجو لضمان منع حدوث أضرار ثنائية من ناحية وعند الإطلاق تكون القذيفة آمنة من ناحية أخرى.

نتنياهو: الحرب ستستمر لعدة أشهر

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار صحفي أمس أن قوات الاحتلال حققت نجاحات كبيرة في غزة، لكن أيضًا ضحت بأثمان مؤلمة، مضيفًا: «تحقيق النصر يتطلب مزيدًا من الوقت، الحرب ستستمر لعدة أشهر، سياستي واضحة، سنواصل النضال حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، ولا نتخلى لحظة واحدة عن جهودنا لإعادة مختطفينا إلى ديارهم، حتى في هذه اللحظات»، بحسب القاهرة الإخبارية.