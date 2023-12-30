وزير التعليم العالي يوجه بتوفير جميع التيسيرات لمشاركة الطلاب في معرض الكتاب 2024

وجّه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسا ثقافيًا يساهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات

في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية جديدة، بما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمُضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما هنأ المجلس الدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية.

ووجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

ووجّه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد الوزير بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، وإدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية، لتصبح الجامعات المصرية الأكثر تمثيلًا بالتصنيف العربي للجامعات العربية، وكذلك تقدم مراكز ومعاهد البحث العلمي المصرية في الإصدار الثاني لتصنيف سيماجو للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، وتواجد 5 مراكز بحثية من مختلف الوزارات في المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف الذي يضم 378 مركزًا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، وجاء في مقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرض الوزير جهود الوزارة في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتفعيل دور المراكز الثقافية، وموقف مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ونسب ومعدلات التطور في أعداد الطلاب الوافدين، ونسب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر، وعرض أبرز احتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها، كما التقى الوزير بالسيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين التعليم العالي وجامعة الأزهر، كما تم الاتفاق على إنشاء لجان مُزدوجة دائمة الانعقاد لتنسيق العمل والتعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، ومنظومة تعليم الوافدين، وتسجيل الطلَّاب في الكليات والمعاهد، والارتقاء بالتنصيف الدولي للجامعات المصرية، للارتقاء بمنظومة التعليم في مختلف الجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الوزير ناقش الخطة الاستراتجية للتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس الشيوخ، وآليات تفعيل وتحقيق أهدافها وتفعيل التحول الرقمي للنهوض بالتعليم الجامعي، كما أشار التقرير إلى اختيار عدة رموز وطنية لرئاسة مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (أسيوط الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية)، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من الباحثين من قائمة ستانفورد لعرض مشروعاتهم البحثية ودراسة كيفية الاستفادة منها.

وأضاف أن الوزير تفقد الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، كما شهد الوزير احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة، تكريمًا لعدد من الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 و2023، كما شهد الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023، فضلًا عن إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لعام 2024.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية وعدد من الباحثين المصريين بالخارج؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس أطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 لتبدأ اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، على أن يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ7 معايير رئيسية وهي: (معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع)، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى وصول الجامعات المصرية أن تصبح جامعات خضراء صديقة للبيئة.

وتابع المجلس موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي يتم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.

وافق المجلس على مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، وتأسيس الشركات الجامعية.