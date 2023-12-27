جامعة المنصورة تنظم ندوة للتوعية بفرص الاستثمار في البورصة

أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم يوم التوعية المالية وفرص الاستثمار، اليوم الأربعاء، من خلال مركز تطوير الأداء من أجل زيادة الوعي بالتثقيف المالي وبالفرص المتاحة للاستثمار في البورصة.

تنظيم يوم للتوعية المالية في جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة إلى أن البورصة أحد أهم عوامل النمو الإقتصادي التي تساهم بشكل كبير في ازدهار الإقتصاد، وتضمنت محاور اليوم الحديث عن إدارة المحافظ الاستثمارية.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدورة نوهت إلى أهمية الاستثمار في البورصة، وتاريخ البورصة المصرية، إذ كانت الخامسة عالميا وكانت الأسكندرية هي المتحكم رقم 1 في بورصة القطن في وقت من الأوقات مما تسبب في انعاش للإقتصاد المصري والتأثير بالإيجاب علي التوظيف.

وأشارت إلى أن اليوم تناول الحديث عن العوامل المؤثرة في صعود وهبوط الأسهم بالورصة والعلاقة بين الصعود ومايعرف ب سيكلوجية الجماهير.

واختتم اللقاء بالحديث عن أداء سوق المال المصري خلال العام، يأتي الحدث في إطار إهتمام جامعة المنصورة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهمها تحقيق نمو مستدام عن طريق التعامل بالسندات الخضراء والإستثمار في البورصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.