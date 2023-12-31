ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 172 عسكريا منذ العملية البرية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصول عدد قتلاه إلى 172 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».

وأعلن جيش الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقتل جنديين في القتال المستمر بقطاع غزة، وهو الرائد احتياط إليراز غاباي، ويبلغ من العمر 37 عامًا، من الكتيبة 7810 في لواء يفتاح، وجندي آخر يبلغ من العمر 23 عامًا من الكتيبة 7107 في سلاح الهندسة القتالية.

آخر حصيلة لعدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ العدوان

ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 502 عسكري إسرائيلي، وفقًا لآخر حصيلة أعلنها جيش الاحتلال، بحسب القاهرة الإخبارية.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه الـ86، بينما يركز جيش الاحتلال هجومه على مدينة خان يونس جنوب غزة، وتقول إسرائيل إنها تحضّر لمراحل لاحقة من الحرب.

قتال عنيف في خان يونس

وشنت طائرات الاحتلال الحربية والدبابات صواريخ وقذائف على مناطق واسعة من مدينة خان يونس، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما تشهد منطقة خان يونس، قتالًا عنيفًا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية في محاور عدة، بينما تقول تقارير أن دولة الاحتلال تستعد لمزيد من التوغل البري، بحسب سكاي نيوز.