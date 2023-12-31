الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في ليلة رأس السنة.. «لو هتخرج مع أسرتك»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس ليلة رأس السنة، ودرجات الحرارة المتوقعة، للراغبين في الخروج والسهر، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء بليلة رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد 2024.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة الطقس في ليلة رأس السنة، ستتسم بالبرودة، بدءًا من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، في حين ستكون شديدة البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، ولطيفة على محافظات جنوب البلاد.

وأشارت في بيانها، إلى استمرار التوقعات بسقوط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الدلتا وذلك خلال ساعات المساء، بنسب تتراوح من 20 لـ40%.

درجات الحرارة ليلة رأس السنة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الليلة على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 14

أكتوبر 13

بنها 14

دمنهور 14

وادي النطرون 13

كفر الشيخ 14

المنصورة 14

الزقازيق 14

شبين الكوم 14

طنطا 14

دمياط 14

بورسعيد 15

الإسماعيلية 13

السويس 14

العريش 14

رفح 13

رأس سدر 15

نخل 07

كاترين 05

الطور 14

طابا 15

شرم الشيخ 18

الإسكندرية 14

العلمين 13

مطروح 12

السلوم 11

سيوة 10

رأس غارب 15

الغردقة 16

سفاجا 14

مرسى علم 16

شلاتين 19

حلايب 19

أبو رماد 20

رأس حدربة 19

الفيوم 12

بني سويف 11

المنيا 12

أسيوط 11

سوهاج 12

قنا 13

الأقصر 12

أسوان 13

الوادي الجديد 11

أبو سمبل 13