هيئة الأرصاد الجوية: استمرار تحسن الطقس وتلاشي تساقط الأمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم المزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية وسيؤثر ذلك علينا في طبقات الجو العليا وامتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير في أغلب أنحاء الجمهورية.

تلاشي فرص سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى» والفضائية المصرية: «هذا التحسن سيشعرنا بالاستقرار وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري».

الأمطار ستكون خفيفة جدا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الأمطار ستكون خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وقد نلاحظها في محافظات ولا نلاحظها في محافظات أخرى، وبالتالي فإن هناك استقرار في الأحوال الجوية والطقس مشمس ودافئ تماما في فترة النهار، وهو طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء.