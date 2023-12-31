حالة الطقس في جميع المحافظات اليوم.. هل تتساقط الأمطار؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ سيكون بارد نهارا على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية والغربية، وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة، في حين يسود طقس شديد البرودة على محافظات ومدن جنوب الصعيد، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة ليلا

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 14

أكتوبر 13

بنها 14

دمنهور 14

وادي النطرون 13

كفر الشيخ 14

المنصورة 14

الزقازيق 14

شبين الكوم 14

طنطا 14

دمياط 14

بورسعيد 15

الإسماعيلية 13

السويس 14

العريش 14

رفح 13

رأس سدر 15

نخل 07

كاترين 05

الطور 14

طابا 15

شرم الشيخ 18

الإسكندرية 14

العلمين 13

مطروح 12

السلوم 11

سيوة 10

رأس غارب 15

الغردقة 16

سفاجا 14

مرسى علم 16

شلاتين 19

حلايب 19

أبو رماد 20

رأس حدربة 19

الفيوم 12

بني سويف 11

المنيا 12

أسيوط 11

سوهاج 12

قنا 13

الأقصر 12

أسوان 13

الوادي الجديد 11

أبو سمبل 13