«الأرصاد»: انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية اعتبارا من السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنّ كافة الأنحاء تشهد منخفضًا جويًا يؤثر على حالة الطقس ويتسبب في أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ويكون الطقس، غدًا الخميس، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، على فترات متقطعة، بينما يكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقليوبية والقاهرة والجيزة، تغزر على مناطق من القاهرة الجديدة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير وبني سويف والمنيا، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية

ولفتتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة المقبل، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وخليج السويس على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار بدءًا من السبت المقبل، وتستمر حالة الاستقرار حتى يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة غدًا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.