«الأعلى للجامعات»: نتائج امتحانات الترم الأول خلال 15 يوما من انتهائها

تفاصيل كثيرة كشفت عنها مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن التوجيهات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، ومواعيد الكشف عن نتائج الامتحانات وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على الكشف عن نتائج امتحانات الترم الأول 2024 خلال 15 يوما من انتهاء امتحانات الترم.

امتحانات الجامعات 2023-2024

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس والوزارة وجهوا بضرورة استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتائج الامتحانات للترم الأول 2024 ستكون خلال 15 يومًا من انتهاء فترة امتحانات الكليات المختلفة، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق جميع القواعد والضوابط التي أقرها الاعلي للجامعات.