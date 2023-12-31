افتتاح البرنامج الثقافي للأئمة بمشاركة 200 شخص في القليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، فعاليات البرنامج الثقافي للأئمة في مركز شباب شبلنجة بمركز بنها، بمشاركة وحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، و200 إمام من أئمة المساجد.

تأسيس فكرة الوطن

وانطلق اللقاء بتقديم نموذج المقرأة القرآنية للأئمة بنظام المصحف المعلم، فيما تحدث وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن قيام وزارة الأوقاف المصرية بتقديم كل ما من شأنه تأسيس فكرة الوطن والعمل على ترسيخها في أذهان وقلوب كل مواطن على أرض مصر، حيث جاءت فكرة البرنامج الثقافي للأئمة والذي من خلاله يتم التعرف على إنجازات الدولة المصرية في جميع الجوانب وعلى كل الأصعدة.

مواكبة الخطاب الديني لمفاهيم العصر

وأشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مواكبة الخطاب الديني لمفاهيم العصر والقضايا المطروحة على المجتمع، مضيفا في هذا الشأن قيام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف القليوبية في جميع الأنشطة الثقافية والإرشادية المتعلقة بالشباب والتي تتناول الجوانب السلوكية والأخلاقية وغرس روح الانتماء والولاء للوطن ومؤسساته ورموزه وحضارته.

يذكر أن اللقاء تضمن مقرأة قرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة بنظام المصحف المعلم في إطار توجه وزارة الأوقاف لمسايرة قضايا العصر ومنجزات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة تحت شعار أوقاف القليوبية «خدمة بيوت الله شرف».