فيلم «كارت شحن» يحقق 108 آلاف جنيه في دور العرض خلال يوم

انطلق عرض فيلم «كارت شحن»، منذ 4 أيام، في دور العرض السينمائية، لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في موسم أفلام رأس السنة 2024، وحقق إيرادات عالية بدور العرض.

إيرادات فيلم «كارت شحن»

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم كارت شحن حقق إيرادات بلغت 108 ألف جنيه خلال يوم، واحتل الفيلم المرتبة الثالثة بين دور العرض.

قصة فيلم «كارت شحن»

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أبليكشن، يتورط بسببه «شريف» وهو موظف متوسط الحال، ويتعرض للاستغلال بسبب تلك التطبيقات ليواجه مصير صادم بعد أن تنقلب الأحداث عليه بشكل غير متوقع.

أبطال الفيلم

فيلم «كارت شحن»، من بطولة بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، وأحمد شيبة، ومصطفى بسيط، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم هنا الزاهد، وهو تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي.