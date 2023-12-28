86 ألف جنيه إيرادات فيلم «كارت شحن» في أول أيام عرضه بدور السينما

انطلق عرض فيلم «كارت شحن»، أول أمس، في دور العرض السينمائية لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في موسم أفلام رأس السنة 2024.

إيرادات الفيلم

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم حقق إيرادات بلغت 85 ألفًا و934 جنيهًا، بأول أيام عرضه، محتلًا المركز الثاني في شباك تذاكر الإيرادات.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أبليكشن، يتورط بسببه «شريف» وهو موظف متوسط الحال، ويتعرض للاستغلال بسبب تلك التطبيقات ليواجه مصير صادم بعد أن تنقلب الأحداث عليه بشكل غير متوقع.

فيلم «كارت شحن»، من بطولة بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، وأحمد شيبة، ومصطفى بسيط، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم هنا الزاهد، وهو تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي.