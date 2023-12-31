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هنا شيحا تودع 2023 بكلمات خاصة: «الرضا بالحال السبيل الوحيد للنجاة»

كتب:

بسمة شطا
02:49 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
هنا شيحا

هنا شيحا

ودعت الفنانة هنا شيحا عام 2023 بكلمات خاصة شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

هنا شيحا تودع 2023

وشاركت الفنانة هنا شيحا جمهورها مجموعة من الصور لها وعلقت عليها قائلة: «أوقات كتير عدت السنة دي، كله بيعدي!!، بس بيعدي إزاي علينا؟!، أهم حاجة نبقى متأكدين إن الرضا بالحال هو السبيل الوحيد للنجاة.. نرضى وربنا هو المخلص.. ربنا هو الحكيم ربنا هو الحسب.. ربنا هو الرحيم».

وتابعت شيحا قائلة «الحكمة عنده فيما لا نعلم.. الصبر مش سهل خالص.. بس الصبر والرضا هما المفتاح الحمد لله يا رب على كل ما أعطيت وكل ما منعت.. لعل المنع فيه الخير والقادم أجمل وأنقى».

يذكر أن الفنانة هنا شيحا شاركت مؤخرا في تقديم حكاية ما تيجي نشوف، وهي إحدى حكايات «55 مشكلة حب» لمصطفى محمود.

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بقلم بسمة شطا