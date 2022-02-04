هنا شيحا تنعى المخرج جلال الشرقاوي: «رحم الله من وثق بموهبتي»

نعت الفنانة هنا شيحا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، المخرج والفنان جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشاركت هنا شيحا منشورا، معلقة: «البقاء لله في أستاذي ومعلمي في المعهد العالي للفنون المسرحية.. من وثق في موهبتي ودرس لي 3 سنوات متتالية.. رحيلك خبر مفجع.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أستاذ جلال، ويصبرك ياتامر وعبير وأهل بيتك وأحبابك وكل من علمتهم حب الفن والمسرح والتمثيل».

وفاة جلال الشرقاوي

وغيب الموت، جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد معاناة استمرت عدة أيام.

وكانت قالت ابنته عبير الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدها المخرج جلال الشرقاوي، في حالة نفسية سيئة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وإنه تعرض لانتكاسة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتابعت عبير الشرقاوي: «وهذا ما دفعهم إلى نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم، دون أن يعرفوا سببا لهذه الانتكاسة».

11 يوما قضاها جلال الشرقاوي في مستشفى العزل

كما أضافت عبير الشرقاوي، أن والدها مكث 11 يوما بمستشفى العزل، حتى وافته المنية، عقب تدهور حالة الرئة.

وكانت ابنته هي من أعلنت خبر إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابها على «فيس بوك»، وكتبت: «بابا أصيب بفيروس كورونا، والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت».