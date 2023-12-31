كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد الأغا، إنّ الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يشن حربا إبادية وتدميرية.

وأضاف «الأغا»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد عبيد، أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني من خلال هذه الحرب، موضحًا، «منذ فترة، دبت الخلافات داخل الاحتلال الإسرائيلي، فهناك من يدعو إلى صفقة وهدنة عاجلة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة».

ثمّة خلافات حادة داخل الاحتلال الإسرائيلي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ ثمّة خلافات حادة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك من يدعو نتنياهو إلى تحديد الأهداف من الحرب، وبخاصة أن الأهداف الحالية لم يتحقق منها شيء، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق الأهداف في ظل تدمير المباني والسكان، فكل الضحايا من الشهداء من المدنيين والعزل.

ضغوطات سياسية كبيرة وعروض لصفقات تهدئة وتبادل أسرى

وتابع: «هناك ضغوطات سياسية كبيرة وعروض لصفقات تهدئة وتبادل أسرى من قبل الدول العربية في مقدمتها جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية التي تمارس في الأسبوع الأخير وتدعو نتنياهو إلى إنهاء هذا العدوان الغاشم».