«تعليم الدقهلية» تنظم الملتقى الأول لتصميم وبرمجة الروبوتات الذكية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تنظيم الملتقى الأول للروبوت في مدرسة المنصورة كولدج، اليوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

الملتقى الأول للروبوت بالدقهلية

وأشار «شعبان» في بيان، إلى أنّ الملتقى جاء في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وتوجيهات محافظة الدقهلية، بضرورة الاهتمام بالطلاب الموهوبين والمبدعين، وتطوير العملية التعليمية لخلق جيل مبدع ومفكر.

ولفت إلى أن الملتقى عُقد في مدرسة المنصورة كولدج، بحضور أحمد الأتريبي نائب رئيس مجلس إدارة المدارس، ومحكمين من كلية الهندسة بجامعه حورس، الذي جاء بتنظيم مشترك مع شركة مايكروسوفت العالمية.

منهج خاص لتصميم وبرمجة الروبوتات الذكية

وأشار «الأتريبي» إلى أنّ مدرسة كولدج تعد أول مدرسة تدمج منهج خاص لتدريس تصميم وتركيب وبرمجة الروبوتات الذكية لجميع المراحل الدراسية، بداية من مرحلة رياض الأطفال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أهمية دراسة مناهج تخدم مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، ما من شأنه يخلق جيلًا جديدًا من الطلاب المبتكرين والمتميزين بما يخدم رؤية الدولة المصرية لمسيرة التقدم التكنولوجي، وتقدم بالشرح المبسط عن المشروع، المهندس المسؤول عن مشاريع الطلاب.