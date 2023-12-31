اختفاء كريم بنزيما الغامض يثير الرعب في صفوف اتحاد جدة.. هل هرب؟

ضجة كبرى أثارها النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، بعد اختفاءه بشكل مفاجئ وغيابه عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية، وغموض مكان تواجده في الوقت الراهن، ما جعل حالة من القلق تنتاب جماهير بطل الدوري السعودي في الموسم المنقضي.

«هل هرب؟»، سؤال طرحته جماهير اتحاد جدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بينما رصدت وسائل الإعلام العالمية الاختفاء الغامض للاعب ريال مدريد السابق، والمنتقل لصفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المنقضي.

هل هرب كريم بنزيما من اتحاد جدة؟

ومع اقتراب الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، والتي كان مقررا أن يواجه اتحاد جدة نظيره الطائي، كانت هناك ضجة تحيط بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ونقل موقع شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المخاوف الحالية، في ظل اختفاء مهاجم الاتحاد من على الرادار، بالإضافة إلى تعطيل حسابه على إنستجرام، وسط محاولات من إدارة النادي بالاتصال باللاعب دون جدوى، بعد أن غادر السعودية بشكل غير متوقع.

ومع ذلك، لم يصدر نادي اتحاد جدة الذي يتخذ من جدة مقرا له ولا بنزيما أي بيان رسمي حول مكان وجود اللاعب الفرنسي.

ماذا قالت الجماهير عن اختفاء كريم بنزيما؟

ومع اختفاء اللاعب، تصدر اسمه محركات البحث على موقع التدوينات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، حيث علقت الجماهير على فكرة رحيل اللاعب في ظل الأنباء التي ربطت بينه وبين شعوره بعدم الراحة داخل صفوف «العميد».

«إعطاء بنزيما أكبر من حجمه مرفوض.. هروب اللاعب يحتاج وقفة حازمة من الإدارة»، هكذا علق أحد مشجعي الفريق السعودي عبر حسابه على موقع «X»، بينما رد آخر: «كريم بنزيما غير مرتاح مع الاتحاد وأنا أُجيب على عدم الارتياح باسمي وبالنيابة عن الجماهير الاتحادية أن نادي الاتحاد في غنى عنك وسيجلب من هو أفضل منك ويخدم الاتحاد وجماهير الاتحاد المعذرة ومع عدم الاحترام أخطأت»