بنزيما في ورطة بسبب الأهلي ورونالدو.. «قرار صادم من اتحاد جدة»

حالة من الغضب والغليان لم تهدأ حتى هذه اللحظة، أشعلتها جماهير اتحاد جدة في وجه نجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي بات يتحمل مسؤولية السقوط بعد كل مباراة، وينال من الانتقادات جانبًا، خاصة بعد الهزائم المتلاحقة التي ضربت العميد في الفترة الأخيرة.

أزمة جديدة لكريم بنزيما مع اتحاد جدة بسبب الأهلي والنصر

يتعامل كريم بنزيما بشكل مثير للجدل بعد كل انتقاد يناله من الجماهير، لكن مع زيادة الضغط بسبب الهزيمة الساحقة على يد الأهلي، بثلاثية لهدف، وتلاها سقوط مدو على يد الرائد بثلاثية مثلها، ثم خماسية مذلة أمام الغريم التقليدي النصر، بمشاركة صديق الأمس كريستيانو رونالدو، الأمر الذي وضعه في ورطة غير مسبوقة مع جماهير اتحاد جدة.

بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، جاياردو مدرب اتحاد جدة، اتخذ قرارًا صادمًا ضد كريم بنزيما، باستبعاده من المباراة المرتقبة، من أجل فرض حالة من النظام والسيطرة على غرفة خلع الملابس، خوفًا من تكرار تجربة نونو سانتو، الذي رحل عن اتحاد جدة بسبب أزمة مع المهاجم الفرنسي.

«غادر جدة بشكل مفاجئ».. علامات استفهام عدة أعقبت قرار كريم بنزيما بمغادرة جدة، والغياب عن الحصص التدريبية للقاء الطائي، بعد الهجوم الكبير الذي قاده مشجعي اتحاد جدة ضده بسبب الهزائم المتلاحقه، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

الأكثر إثارة للجدل كان قرار كريم بنزيما بتعطيل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك للهروب من الانتقادات اللاذعة التي حاوطته في الفترة الأخيرة، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لإصدار قرار ضد مهاجم ريال مدريد السابق.

كريم بنزيما كان على علم بقرار استبعاده لذلك لم يشارك في التدريبات، وحصل على قسط من الراحة من أجل العودة بقوة في الفترة المقبلة، بعد مباراة الخروج من كأس العالم للأندية أمام الأهلي، التي أصابته بحالة إحباط شديدة.