«بيطري المنيا»: رفع كفاءة وتطوير 3 مجازر حكومية في 3 مراكز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار أعمال تطوير المجازر بمراكز المحافظة، ضمن الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة، من أجل الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

رفع كفاءة 3 مجازر حكومية بالمحافظة

ومن جهته، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنّه جارِ الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية بالمحافظة وهي «تونا الجبل بملوي - العدوة - قلوصنا بسمالوط»، مشيرًا إلى أنّه يجري الاستعداد لافتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.

توفير لحوم آمنة وبجودة عالية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنّه جرى مراعاة الملاحظات كافة على الأعمال التي تُنجز وسرعة دخولها الخدمة، حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.