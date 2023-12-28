مديرية الطب البيطري بالشرقية تنظم قافلة مجانية في «نزلة العزازي»

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة أبو حماد البيطرية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي نظمت قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية نزلة العزازي التابعة لمركز أبو حماد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

قافلة بيطرية مجانية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تنظيم القافلة بحضور كلا من مدير ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة ابوحماد البيطرية وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

رش 250 رأس ماشية

وأوضح أن القافلة البيطرية قامت برش (250) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (200) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم عمل مسح تناسيلي بالكشف بالسونار.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين ولتوعيتهم بأهمية التأمين على الماشية وتحسين الوراثة لسلالات الماشية (أبقار - جاموس)، وتمويل مشروع شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور. تمت مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.