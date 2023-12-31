أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق والمحلات بمختلف أنواعها «الضأن، البتلو، الكندوز» لتتراوح ما بين 269 و344 جنيهًا للكيلو، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء البتلو

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء البتلو 344 جنيها للكيلو متراجعة نحو 3.56 جنيه في الكيلو، مقارنة مع أسعار أمس، وتختلف الأسعار من نوع إلى نوع آخر وبحسب المكان.

أسعار اللحوم الضأن اليوم

وسجلت أسعار اللحوم الضأن في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة اليوم الأحد 31-12-2023، نحو 335 جنيهًا للكيلو، متراجعة بنحو 4 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم الكندوز الكبير

وتراجع سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير اليوم الأحد 31-12-2023 ليسجل 319.76 جنيه للكيلو متراجعة نحو 8.81 جنيهًا، عن أسعار الأسبوع الماضي.

أسعار اللحم الكندوز

وبلغت أسعار اللحوم الكندوز الأحد 31-12-2023 نحو 320.62 جنيه للكيلو، متراجعة نحو 4.81 جنيه مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي.