16 فنانا عربيًا يحيون حفلات رأس السنة الليلة.. أبرزهم الهضبة وراغب علامة

يقدم عدد من الفنانين حفلات في دول مختلفة في رأس السنة الميلادية؛ وذلك احتفالًا بالسنة الجديدة، كما أنهم يقدمون خلال هذه الحفلات باقة من الأغاني المميزة التي لاقت نجاحًا كبيرًا أثناء طرحها.

نوال الزغبي

وتستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل كبير في ألمانيا ليلة رأس السنة الجديدة، ونشرت البوستر الدعائي للحفل على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تامر حسني

وهناك أيضا الفنان تامر حسني الذي يستعد لتقديم حفل رأس السنة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية، وشارك ذلك الخبر من خلال نشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تحتوي على تفاصيل الحفل الذي يقام اليوم.

وائل جسار

وينضم إليهما الفنان وائل جسار الذي سيحيي حفلين متتاليين أحدهما في فندق بوسط البلد، والآخر بمدينة السادس من أكتوبر وذلك احتفالًا بالعام الجديد 2024 كما أن يشاركه في ذلك الحفل الفنان عمر كمال والمطربة بوسي.

وائل كفوري

وكذلك الفنان وائل كفوري الذي سيحيي حفلًا غنائيًا في لبنان اليوم ويقدم من خلالها مجموعة من أشهر وأفضل الأغاني المميزة.

رامي صبري

كما يحيي الفنان رامي صبري، حفلًا صخمًا في أحد فنادق القاهرة التي تقع بمنطقة هيليوبلس احتفالًا برأس السنة، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة وذلك اليوم الموافق 31 ديسمبر.

عمرو دياب ونانسي

وهناك الهضبة عمرو دياب الذي يستعد لإقامة حفل غنائي ليلة رأس السنة يستقبل به العام الجديد وذلك في دولة الإمارات في إحدى الجزيز اليوم، كما تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا اليوم بأحد فنادق العين السخنة، ويشاركها الحفل رامي عياش وأحمد سعد.

راغب علامة

وأيضا الفنان راغب علامة الذي سيحيي حفلًا اليوم احتفلًا برأس السنة الميلادية وذلك في دولة البحرين ليقدم من خلاله مجموعة من الأغاني المفضلة.

عاصي الحلاني

وينضم اليهم الفنان عاصي الحلاني الذي سيحيي حفلا جماهيريًا بدولة البحرين أيضًا وذلك تزامنًا مع ليلة رأس السنة كما انه يقدم بنفس المركز الذي تقدم فيه حفل راغب علامة.

إيهاب توفيق

ويقدم الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا بالقاهرة ليلة رأس السنة 2024 ويُعد ذلك الظهور الأول له بعد حالة الحداد على أطفال غزة.

محمود العسيلي

كما أعلن الفنان محمود العسيلي عن حفله الذي يقيمه ليلة رأس السنة 2024 في الأدرن وذلك من خلال بوست شاركه مع جمهورة على حسابة الشخصي على «إنستجرام» مروجًا من خلاله إلى ذلك الحفل.

إليسا

والمقرر أن تقدم الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا اليوم بالمملكة العربية السعودية استقبالًا للعام الجديد 2024 ويشاركها في ذلك الحفل الفنانة أنغام وأصالة وأسماء المنور وأحلام.