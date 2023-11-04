نوال الزغبي تحتفل بتحقيق «فخامة معاليك» 16 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مع جمهورها بتحقيق أغنية فخامة معاليك، 16 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية فخامة معاليك لنوال الزغبي من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات أغنية فخامة معاليك لنوال الزغبي: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله.