رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نوال الزغبي تحتفل بتحقيق «فخامة معاليك» 16 مليون مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
07:10 م | السبت 04 نوفمبر 2023
نوال الزغبي

نوال الزغبي

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مع جمهورها بتحقيق أغنية فخامة معاليك، 16 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية فخامة معاليك لنوال الزغبي من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات أغنية فخامة معاليك لنوال الزغبي: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله.

اقرأ المزيد:

«فخامة معاليك» للفنانة نوال الزغبي تحقق 11 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

نوال الزغبي تطرح أغنية «فخامة معاليك»

نوال الزغبي: ابني يعمل في خدمة الغرف بـ300 دولار ولا يقبل هدايا مني

إصابة عمرو المصري بنزيف في الدماغ بعد ساعات من طرح أغنيته مع نوال الزغبي
بقلم ياسمين محمود