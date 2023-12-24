استشاري دولي يزور قناة السويس ضمن خطة الترويج لسياحة اليخوت

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الاستشاري الدولي لسياحة اليخوت كولين سكواير، الذي تعاقدت معه للترويج لنمط سياحة اليخوت في مصر، أجرى اليوم زيارة إلى هيئة قناة السويس، شملت مارينا اليخوت الجديد في الإسماعيلية ومتحف السويس القومي.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والمشرف على ملف سياحة اليخوت، في بيان عن الوزارة، إنّ الاستشاري الدولي شهد عرضا تقديميا لما تمتلكه هيئة قناة السويس من إمكانيات فنية متميزة، وكذلك الخدمات المختلفة التي يمكنها تقديمها للسائحين القادمين على متن اليخوت.

وأوضح أنّه ناقش مع مسؤولي مارينا قناة السويس الإجراءات المتبعة عند دخول اليخوت مباشرة إلى الإسماعيلية واستعراض بعض المقترحات بهدف تيسير الإجراءات، مشيرا إلى أنّ المارينا منشأة طبقا للمواصفات العالمية، وتعد واجهة مشرفة لمصر في هذا النوع من السياحة المتميزة، متوقعا أن يكون المنتج السياحي الذي سيتم تصميمه حول التواجد في هذه المارينا مختلفا ومحققا الإقبال المنتظر من اليخوت الفائقة.

ربط عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بسياحة اليخوت

وفي سياق متصل، أوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بهيئة تنشيط السياحة، أنّ وزارة السياحة والآثار نظمت رحلة تعريفية لكولين سكواير شملت عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، بهدف بحث مدي إمكانية ربط عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بسياحة اليخوت، من خلال وضع استراتيجية تسويقية فريدة ومميزة ذات قدرات تنافسية عالية لسياحة اليخوت، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير للترويج لسياحة اليخوت في مصر وما تمتلكه من مقومات في هذا الصدد، حيث تحظى مصر بآلاف الكيلو مترات من السواحل البحرية الرائعة والممتدة بطول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتي تضم العديد من المراين والمواني ذات التجهيزات والإمكانيات العالمية.

أهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة صلاح الدين الأيوبي

وأشارت نرمين حنفي مدير عام العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنّ الرحلة التعريفية شملت أهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة وما تضمه من متاحف ومساجد أثرية، منها مسجد محمد علي والمتحف الحربي ومتحف الشرطة، فضلا عن زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.