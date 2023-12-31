شريف رمزي يكشف عن صدفة في اليوم الـ40 لوفاة شقيقه: ليلة عيد ميلادي

حرص الفنان شريف رمزي، على رثاء شقيقه «صلاح» مجددا، في ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، إذ تصادف تلك الذكرى ليلة عيد ميلاد «شريف».

شريف رمزي يرثي شقيقه

كتب الفنان شريف رمزي عبر حسابه على «إنستجرام»: «أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهارده يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه، ويصادف إنه يبقي نفس يوم ليلة عيد ميلادي، الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح، ويجمعنا بيك في الجنة».

وتابع «رمزي» بالدعاء لشقيقه: «اللهم أبدله داراً خير من داره، وأهلاً خير من أهله، اللهم عافه واعفُ عنه، اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم بدل حبنا له ووجعنا على فراقه صبراً وقوة على تحمل الحياة يا رب، نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة».