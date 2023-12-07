شريف رمزي يحضر عزاء ناهد فريد شوقي بعد أيام من وفاة شقيقه

قدّم الفنان شريف رمزي، واجب العزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، بعد رحيلها عن عالمنا، عقب ساعات قضتها داخل العناية المركزة.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في رحيل ناهد فريد شوقي

حرص الفنان هاني رمزي، على تقديم واجب عزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي فارقت الحياة في الساعات القليلة الماضية.

ووصل، منذ قليل، الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتا»، لمواساة ناهد السباعي، ابنة الفنانة الراحلة، التي تعيش حالة حزن كبيرة لمفارقتها والدتها، التي كانت بمثابة صديقتها المقربة طوال حياتها.

وتتلقى ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي العزاء، في والدتهما، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الفنان شريف رمزي، تلقى العزاء، في وفاة شقيقه صلاح رمزي، بعد استمراره داخل العناية المركزة لأكثر من عامين، حتى فارق الحياة في أواخر نوفمبر الماضي.