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تفاصيل تغطية البرامج الرياضية على «راديو 9090»

كتب:

ضحى محمد
05:39 ص | الإثنين 01 يناير 2024
ملوك الكورة

ملوك الكورة

في إطار خطة شبكة 9090 الإذاعية، من الناحية الرياضية، قرر عبد الفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي لشبكة 9090، أن يقدم تغطية شاملة ومتنوعة خاصة بالبرامج الرياضية.

عبد الفتاح مصطفى يتحدث عن البرامج الرياضية لشبكة 9090

قال عبد الفتاح مصطفى لـ«الوطن»: يقدم إبراهيم عبد الجواد برنامج «كورة في 90»، وهو يعرض يوميا من 10 إلى 11 صباحا، من الأحد إلى الخميس لكل الدوريات الخمسة الكبرى الخاصة بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ودوريات عربية أخرى».

تفاصيل برنامج «ملوك الكورة» لـ محمود الفقي

وأضاف: «دائماً يقدموا مباريات كرة القدم في «الويك إند» فقررنا أن نقدم برنامج «ملوك الكورة» من تقديم محمود الفقي، ويعرض كل يومي الجمعة والسبت من 10 إلى 11 مساء، والبرنامج يهدف لمتابعة الدوريات الأجنبية والأوروبية وتقديم كافة الأخبار والتقارير والتحليلات بخصوص الكرة الدولية».

تفاصيل برامج 9090

بجهود منظمة وتغطيات مُنمقة، استطاع فريق عمل راديو 9090 أن يصنع مكانة خاصة ومتميزة وسط الإذاعات الأخرى، من خلال أفكار مميزة، وتقديم أسرع تغطيات إخبارية ونشرات أخبار وأيضا التطرق إلى الذكاء الاصطناعي ليتناسب الأمر مع التطور التكنولوجي التي تشهده البلاد.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.