تفاصيل برامج المرأة على راديو 9090.. أبرزها «ست البيت»

بجهود منظمة وتغطيات مُنمقة، استطاع فريق عمل راديو 9090 أن يصنع مكانة خاصة ومتميزة وسط الإذاعات الأخرى، وخاصة في الجزء الخاص بالبرامج التي تهتم بشؤون المرأة، ووضع خطة متكاملة تفيد المرأة العاملة، والأخرى التي تلزم المنزل.

تفاصيل البرامج الخاصة بالمرأة على شبكة 9090

قال عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لشبكة 9090 لـ«الوطن»: «قررنا تقديم برنامج «ست البيت»، وهو برنامج يناقش كل ما يخص المرأة سواء كانت «ست البيت» أو المرأة العاملة، فهو برنامج من تقديم داليا الخطيب، ويناقش كل ما يخص المرأة ويعرض العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يحث يقوم بطرح القضايا على المستمعين للمناقشة ويتلقى العديد من وجهات النظر».

برنامج «حالة جديدة» لـ هند جاد

وأضاف: «من البرامج الناجحة المستمرة في الإذاعة برنامج «حالة جديدة» لـ هند جاد، وهو أيضاً برنامج اجتماعي يستهدف المرأة، ويعرض كيفية التعامل مع المشاكل أي كان نوعها التي تواجهها في حياتها الخاصة والعملية مع استضافة ضيف متخصص في إحدى المجالات».