ضبط مخزن ومصنع بسكويت غير مرخصين بالمنوفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه جرى ضبط مخزن ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، في حملة مكبرة بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار شن الحملات التموينية المكبرة، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع.

حملة تموينية مكبرة في مركز منوف

وأوضحت الوحدة المحلية بمنوف، في بيان، أنه جرى شن حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية، بمدينة منوف بمشاركة مسؤولي مديرية التموين والصحة، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دون ترخيص بمدينة منوف، إذ جرى ضبط عدد 1296 زجاجة مشروب منتهي الصلاحية و8200 علبة بسكوت وشيكولاتة مجهولي المصدر.

ضبط مصنع بسكويت غير مرخص في المنوفية

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بسكويت بنطاق مدينة منوف، الذي ثبت مزاولته نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى ضبط خط إنتاج كامل للبسكويت، مكون من 27 شيكارة دقيق، و15 كرتونة سمنة، و5 آلاف علبة فارغة، و2000 كرتونة فارغة، وكميات أخرى من المضبوطات.

من جانبه، شدد وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع؛ لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والقضاء على استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.