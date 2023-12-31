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إقبال كبير على زراعة الأشجار الاستوائية في المنوفية لارتفاع أرباحها

كتب:

إبراهيم الديهي
06:05 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
شتلات الأشجار الاستوائية

شتلات الأشجار الاستوائية

شهدت محافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا على زراعة الأشجار الاستوائية، بعد نجاح التجارب السابقة في زراعة هذه الأشجار، التي تتميز بارتفاع أرباحها.

أرباح زراعة الأشجار الاستوائية في المنوفية

وقال المهندس محمد محرم، مالك مشتل، لـ«الوطن»، إنّ الكثير من المواطنين اتجهوا إلى زراعة الأشجار الاستوائية، سواء في المنازل أو على الأسطح أو كمشاريع متوسطة، موضحًا أن سعر كيلو الفاكهة الاستوائية «باشن فروت» وكذلك «دراجون فروت» يصل إلى 700 جنيه في الكيلو الواحد.

وأضاف «محرم» أنّ الإقبال على زراعة الفواكه الاستوائية كبير في محافظة المنوفية، موضحًا أن مصر استطاعت أن تثبت نفسها في هذا المجال وتطويره بشكل كبير وتوطين هذه الأنواع في مصر.

وأشار أحمد عبدالصمد، مالك مشتل، إلى أن الأشجار الاستوائية من المشاريع المربحة ويتجه إليها الكثير من المواطنين للاستفادة من أرباحها، موضحًا أن رأس المال في هذا النوع من المشروعات غير كبير ولا يتعدى 1000 جنيه، نظرًا لعدم ارتفاع تكلفة أسعار الشتلات.

 

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