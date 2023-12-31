محافظ المنوفية يستقبل وزير الري لمتابعة تنفيذ عدة مشروعات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في مكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بعدد من المشروعات والملفات الهامة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء محافظ المنوفية ووزير المواد المائية والري

وحرب المحافظ بوزير الموارد المائية والري، مؤكدا حرصه على تعزيز واستمرار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الموارد المائية لتعظيم سبل الاستفادة من أملاك الري في إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشيا مع رؤية مصر 2030.

تفاصيل زيارة وزير الري لمحافظة المنوفية

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب وزير الري عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، مثمنا جهود محافظ المنوفية في دعم خطط الوزارة وتقديم كافة التسهيلات في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والحيوية بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة، وعقب اللقاء سيقوم الوزير بتفقد مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بشبين الكوم، كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات الوزارة بنادي نقابة المهندسين بشبين الكوم.